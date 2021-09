Landkreis Alzey-Worms bleibt in Warnstufe 1

per Mail teilen

Der Landkreis Alzey-Worms und die Stadt Worms liegen mit ihren 7-Tage-Inzidenzen und der Hospitalisierung deutlich über der Warnstufe 1. Trotzdem werden sie nicht höher gestuft. Warum ist das so?

Mit der neuen Corona-Verordnung hat Rheinland-Pfalz drei neue Leitindikatoren festgelegt. Dazu zählen die bekannte 7-Tage-Inzidenz, die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz und wie viele Corona-Patienten auf der Intensivstation liegen.

Dazu gibt es drei Warnstufen. Diese legen wiederum fest, wie viele Menschen, die nicht geimpft sind, in den einzelnen Stufen beispielsweise in ein Restaurant gehen dürfen, oder wie viele nicht geimpfte Menschen an einer Veranstaltung teilnehmen dürfen.

Versorgungsgebiet zählt, nicht die einzelne Kommune

Der Landkreis Alzey-Worms und die Stadt Worms liegen mit zwei dieser sogenannten Leitindikatoren über der Warnstufe 1, nämlich mit der Sieben-Tage-Inzidenz und der Zahl der Menschen, die mit Corona im Krankenhaus liegen. Trotzdem werden beide Kommunen nicht in die Warnstufe 2 hochgestuft.

Der Grund: Alzey-Worms und Worms gehören in das Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe. Dort sind neben den beiden genannten noch die Landkreise Mainz-Bingen, Bad Kreuznach und Birkenfeld sowie die Stadt Mainz enthalten.

Außer Alzey-Worms und Worms liegen alle anderen Kommunen mit der Zahl der Corona-Kranken, die im Krankenhaus liegen, unter der Warnstufe 2.

Landkreis Mainz-Bingen gleicht Alzey-Worms aus

Aus dem Landkreis Mainz-Bingen liegen derzeit nur sehr wenige Menschen mit Corona im Krankenhaus. Damit ist dort die Hospitalisierungs-Inzidenz auch sehr niedrig. Und nun greift eine einfache mathematische Rechnung. Alzey-Worms und Worms - hoch, Mainz-Bingen - niedrig = alle zusammen noch deutlich unter dem ausschlaggebenden Wert für die Warnstufe 2.