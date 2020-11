In einem Seniorenzentrum in Budenheim haben sich 15 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind zwölf Bewohner und drei Mitarbeiter betroffen. Damit gibt es mittlerweile in neun Altenheimen in der Region Rheinhessen/Nahe Corona-Infektionen. Nach dem größeren Ausbruch in Sörgenloch Anfang Oktober mit mehr als 30 Infizierten sind oder waren unter anderem auch Einrichtungen in Waldalgesheim, Gau-Algesheim und Bingen betroffen. Der Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Mainz-Bingen, Dietmar Hoffmann, sagte in diesem Zusammenhang, es sei Zeit für eine Art Strategiewechsel in der Bekämpfung von Corona. Statt mit viel Aufwand Kontakte zurückzuverfolgen, sollte man sich besser gezielt auf den Schutz besonders gefährdeter Gruppen wie etwa älterer Menschen konzentrieren.