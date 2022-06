Personalprobleme im ÖPNV: neue Busgesellschaft soll helfen

per Mail teilen

Die neue Busgesellschaft KRN soll bei den aktuellen Personal-Ausfällen im rheinhessischen ÖPNV helfen. Nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Kreuznach übernimmt die KRN im Landkreis Mainz-Bingen als Subunternehmen Fahrten mit eigenem Personal. Dadurch hoffe man, die mehr als angespannte Situation im Busverkehr dort kurzfristig verbessern zu können. In der Stadt Bad Kreuznach würden außerdem private Verkehrsunternehmen dabei helfen, den ÖPNV aufrecht zu erhalten. So könne der aktuell gültige Notfahrplan mit reduzierten Verbindungen bestehen bleiben. Gründe für die vielen Busausfälle zurzeit sind laut Kreisverwaltung Bad Kreuznach Erkrankungen bei Busfahrern, Urlaube, aber auch der bevorstehende Arbeitgeberwechsel. Ab Mitte Oktober übernimmt das neue kommunale Verkehrsunternehmen KRN den Busverkehr in den Landkreisen Bad Kreuznach und Mainz-Bingen sowie der Stadt Bad Kreuznach.