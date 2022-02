Jetzt sind sie scharf: Neue Blitzer in Mainz in Betrieb

Raser und Rotlichtsünder aufgepasst: In Mainz sind drei von insgesamt sechs neuen Blitzgeräten in Betrieb gegangen.

Die neuen Geräte sind nach Angaben der Mainzer Verkehrsdezernentin Janina Steinkrüger (Bündnis 90/Die Grünen) in der Lage, zwei verschiedene Verstöße zu messen: Zum einen werden Fahrerinnen und Fahrer geblitzt, die zu schnell unterwegs sind. Außerdem kann erfasst werden, wer über eine rote Ampel fährt. Solche Blitzgeräte heißen "Red and Speed"-Anlagen.

Sechs neue Blitzer in der Innenstadt und den Statteilen

An drei Standorten stehen bereits Blitzer, die seit Montag scharf geschaltet sind, unter anderem an der Mainzer Kupferbergterasse sowie in den Stadtteilen Gonsenheim an der Kreuzung Mainzer Straße/Koblenzer Straße und in Mombach an der Kreuzstraße.

An den Kupferbergterrassen in Mainz wird ab sofort geblitzt. SWR

An drei weiteren Standorten werden die Geräte noch aufgestellt. Und zwar an der Kreuzung Kaiserstraße, Peter-Altmeier-Allee, Rheinallee. Außerdem an der Goldgrube vor dem BioNTech-Gebäude und auf dem Mainzer Hartenberg an der Kreuzung Am Judensand/Am Fort Gonsenheim. Spätestens im Sommer sollen alle Anlagen betriebsbereit sein.

Maximal drei Blitzer gleichzeitig in Betrieb

Laut Steinkrüger sind dann immer drei Blitzeranlagen parallel im Betrieb. Das liegt daran, dass die Stadt lediglich drei Kameras für die Blitzer gekauft hat, die dann abwechselnd in die Anlagen eingebaut werden, so Steinkrüger weiter. Wann welche Anlage blitzt, entscheidet das Verkehrsüberwachungsamt in Absprache mit der Polizei.

Insgesamt hat die Stadt Mainz rund 1,2 Millionen Euro für diese Blitzer ausgegeben. Steinkrüger geht davon aus, dass dieses Geld sowie die laufenden Kosten über die Einnahmen gedeckt werden. Gewinn werde die Stadt durch die Knöllchen nicht machen, so Steinkrüger.