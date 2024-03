Es muss viel aufgearbeitet werden, in den Kirchengemeinden im Land. Sowohl in der katholischen als auch in der evanglischen Kirche gibt es Missbrauchsvorwürfe gegen Pfarrer. In großangelegten Studien beleuchten die Kirchen das alles. Im Bistum Mainz wurde vor einem Jahr z.B. eine Studie veröffentlicht - und eine Gemeinde in Mainz-Gonsenheim beschäftigt sich seitdem mit den Missbrauchsvorwürfen gegen einen früheren Pfarrer - der hat sich nämlich nach seinem Tod im Altarraum der Kirche bestatten lassen. Wie soll die Gemeinde jetzt mit diesem Grab umgehen? Keine leichte Entscheidung, wie SWR Reporterin Rabea Amri erfahren hat.