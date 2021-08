Am Donnerstag findet in Mainz in der Halle 45 die Netzwerkmesse KONEKT statt. Nach Angaben der Veranstalter tauschen sich dort 105 Unternehmen verschiedener Branchen aus dem Rhein-Main-Gebiet untereinander aus. Gerade in der Pandemiezeit sei der Wunsch nach Austausch groß. Es ist bereits die 6. KONEKT in Mainz. Die Messe wird am Nachmittag um 16 Uhr vom neuen Präsidenten der IHK Rheinhessen, Hähner, eröffnet. Der Eintritt ist frei für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete.