Notaufnahme der Unimedizin in Mainz geschlossen

Die Notaufnahme in der Mainzer Universitätsmedizin kann zurzeit keine Patienten aufnehmen. Offenbar wurde bei Bauarbeiten ein Kabel durchtrennt.

"Wir nehmen keine neuen Patienten mehr auf", sagte die Sprecherin der Unimedizin Barbara Reinke. Jegliche Datenübetragung sei unterbrochen. Wer dringend medizinische Hilfe brauche, solle sich an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon: 116 117) wenden oder in die Notaufnahme des Marienhaus Klinikums Mainz gehen (An der Goldgrube 11, 55131 Mainz).

Einzelne Operationen können nicht durchgeführt werden

Der Netzwerkausfall habe auch gewisse Auswirkungen auf den Klinikbetrieb, so die Sprecherin der Unimedizin weiter. Laufende Operationen, die zum Beispiel hochauflösende Bildgebung erforderten, könnten nicht durchgeführt werden. Befunde von Röntgen- oder Laboruntersuchungen können zurzeit nicht innerhalb der Klinik versendet werden. Wann der Schaden behoben werden könne, sei unklar.