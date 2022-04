Nerobergbahn startet in die Saison

In Wiesbaden startet an Karfreitag die Nerobergbahn in die Saison. Der Auftakt wurde nach Angaben der ESWE Verkehr wegen Krankheitsfällen in der Belegschaft um zwei Wochen verschoben. Die Bahn fährt täglich zwischen 9 Uhr und 19 Uhr. Fahrgäste müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ab Mai schränkt die ESWE den Betrieb der Nerobergbahn ein. Montags und dienstags würden Fahrer geschult, in dieser Zeit fänden keine Touristenfahrten statt. Bis zur Corona-Pandemie wurde die Wasserlast- und Zahnstangen-Standseilbahn jährlich von bis zu 300.000 Menschen genutzt.