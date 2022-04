Nerobergbahn startet in die Saison

In Wiesbaden startet am Karfreitag die Nerobergbahn in die Saison. Der Start wurde nach Angaben der ESWE Verkehrsgesellschaft wegen Krankheitsfällen um zwei Wochen verschoben. Die Bahn fährt täglich zwischen 9 und 19 Uhr. Ab Mai schränkt die ESWE den Betrieb ein, da montags und dienstags Fahrer geschult werden, heißt es auf ihrer Internetseite. Bis zur Corona-Pandemie wurde die Nerobergbahn jährlich von bis zu 300.000 Menschen genutzt. Die Fahrradfähre zwischen Budenheim und Walluf nimmt am Karfreitag ebenfalls ihren Betrieb auf. Das teilte der Schiffsinhaber Nikolay mit. Nach Ostermontag ist aber zunächst Pause bis sie dann ab Mai in den regulären Pendelverkehr geht. Vom 1. Mai bis 3. Oktober fährt die Fähre jeden Sonntag und Feiertag tagsüber zwischen Budenheim und Walluf über den Rhein.