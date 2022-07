Mehrere Demos: Mainz stellt sich quer gegen rechtsextreme Gruppierung

60 Organisationen und Vereine rufen am Samstag zu einer großen Gegendemo in Mainz auf. Sie stellen sich gegen einen Aufmarsch einer rechten Gruppe.

Dem Bündnis angeschlossen haben sich unter anderem Gewerkschaften, der 1. FSV Mainz 05, demokratische Parteien, Fridays for Future, der AstA der Uni Mainz, die evangelische und die katholische Kirche. Sie wollen sich am kommenden Samstag der Kundgebung der rechtsextremen Kleinstpartei NSP entgegenstellen. Die Partei steht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes.

Rechtsextreme treffen sich am Mainzer Hauptbahnhof

Das Bündnis "Kein Nazi-Aufmarsch in Mainz! Wir stellen uns quer" hat an 14 Orten in der Innenstadt Aktionen angemeldet, vor allem rund um den Mainzer Hauptbahnhof. Bei den Gegendemonstrationen werden nach Angaben des DGB 2.500 bis 5.000 Menschen erwartet. Susanne Wagner, Geschäftsführerin der DGB-Region Rheinhessen-Nahe sagte dem SWR: "Wir wollen uns denen friedlich aber entschlossen entgegenstellen. Und deshalb haben wir rund um den Bahnhof verschiedene Kundgebungen angemeldet." Die Hauptkundgebung des Bündnisses wird am Samstag um 12 Uhr in der Schottstraße stattfinden.

"Dort werden viele Menschen sein, die sagen: Ihr seid hier nicht willkommen - und wir möchten auch nicht, dass ihr durch unser Mainz marschiert."

Massive Behinderungen in der kompletten Mainzer Innenstadt

In der Mainzer Innenstadt wird es wegen der Kundgebungen zu massiven Verkehrsbehinderungen kommen. Das haben die Stadt, die Polizei und die Verkehrsgesellschaft mitgeteilt. Die Mainzer Ordnungsdezernentin Manuela Matz (CDU) sagte am Dienstag, rund um den Hauptbahnhof würden bereits Tage vorher schon aus Sicherheitsgründen Straßen gesperrt. Zudem können Busse und Bahnen am Samstag die Haltestellen Höfchen, Bahnhof Römisches Theater und Hauptbahnhof nicht anfahren. Das bedeutet, dass kaum Busse oder Straßenbahnen fahren werden. Die Mainzer Winzer haben zudem das Marktfrühstück am Samstag abgesagt. Saftey first, schreiben sie im Internet.