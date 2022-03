per Mail teilen

Vor eineinhalb Jahren war ein Wolf auf der A60 bei Mainz von einem Auto überfahren worden. Nun wird das Tier im Naturhistorischen Museum präpariert und demnächst in einer Sonderausstellung gezeigt.

Ein Autofahrer hatte das Tier an einem frühen Morgen im Januar 2020 auf der A60 angefahren. Eine Analyse des Kadavers am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin ergab damals: Es handelt sich definitiv um einen Wolf. Nun soll der "Mainzer Wolf" im Naturhistorischen Museum ein neues Zuhause finden.

Wolfs-Fell muss sorgsam behandelt werden

Dafür zieht die zoologische Präparatorin des Museums, Sylva Scheer, das Original-Fell des Wolfes über einen Kunststoff-Körper. Zuvor wurde es in einer Gerberei in der Nähe von Leipzig haltbar und geschmeidig gemacht.

Die Präparation gestalte sich bei heißem Wetter besonders schwierig, so Scheer. Sie müsse das Fell immer wieder mit Wasser einsprühen. Abends werde der Wolf dann in den kühlen Keller des Museums gebracht, denn das Fell dürfe nur langsam trocknen, sonst entstünden Spannungsrisse. Nachdem das Fell getrocknet sei, werde sie den Kopf des Wolfes mit Ton modellieren, so Scheer. Es sei Feinarbeit, die Gesichtszüge herauszuarbeiten.

Präparatorin Sylva Scheer modelliert den oberen Teil des Kopfes des Wolfs, der auf einer Autobahn bei Mainz überfahren wurde. dpa Bildfunk picture alliance/Peter Zschunke/dpa

Sonderausstellung zeigt Lebensweg des "Mainzer" Wolfs

Ab dem 8. Juli wird der Wolf dann in einer Sonderausstellung im Naturhistorischen Museum zu sehen sein. Man wolle seine Geschichte authentisch vermitteln, so Museumsdirektor Dr. Bernd Herkner.

Das Tier sei ungefähr zwei Jahre alt gewesen und stamme aus dem norditalienischen Alpenraum. Der Wolfsrüde musste wohl seine Familie verlassen. Auf der Suche nach einem neuen Revier, in dem er seine eigene Familie gründen könnte, fand er dann sein Ende auf der Mainzer Autobahn. Im Rahmen der Ausstellung sollen die Besucher seine Wanderung von den Alpen nach Mainz nachvollziehen können.

Wen hat der Wolf vor seinem Tod getroffen?

Gezeigt werden soll auch, wen der Wolf unterwegs vermutlich getroffen hat, beispielsweise Schafe, Füchse und Menschen. Außerdem werde deutlich gemacht, was die Rückkehr der Wölfe nach Deutschland bedeute.