GDT Gesellschaft für Naturfotografie

Die GDT ist die größte Naturfoto-Vereinigung in Deutschland. Sie bündelt seit bald 50 Jahren Wissen und Erfahrungen rund um die Bereiche Naturfotografie und Naturschutz. Die Mitglieder der GDT sind in 15 Regionalgruppen in Deutschland, einer Regionalgruppe in der Schweiz sowie einer Jugendgruppe organisiert. Mitglied werden können alle Naturfotografinnen und -fotografen, ob Amateur oder Profi spielt keine Rolle. In Rheinland-Pfalz ist die Regionalgruppe "GDT Hessen-Pfalz-Saarland" aktiv.