Narrenkäfig wegen Corona erneut abgesagt

Der Narrenkäfig in Bad Kreuznach am Altweiber-Donnerstag ist wegen der aktuellen Coronalage erneut abgesagt worden. Nach Angaben der Verantwortlichen vom Verein Kreiznacher Narrefahrt ist die Sicherheit der mehr 10.000 Besucher auch mit einem 2G-Konzept nicht mehr gewährleistet. Ein Modell mit Schnelltests und weniger Besuchern sei verworfen worden. Bei weniger als 9.000 Besuchern mach man mit der Veranstaltung automatisch Verluste. Man bedauere die Absage, freue sich stattdessen aber auf verschiedene Sitzungen zur Saalfastnacht, so der Verein.