In normalen Jahren würden die Närrinnen und Narren in Mainz jetzt so langsam ihre Kostüme bügeln und die Perücken bürsten, denn am 11.11. sollte es eigentlich losgehen mit dem ausgelassenen Treiben. Doch in diesem Jahr wird es wohl nichts mit vollen Sitzungssälen, wilden Partys und bunten Zuschauermengen bei der Straßenfastnacht. Corona lässt grüßen und macht uns auch hier einen Strich durch die Rechnung. Fastnachter Christian Schier vom Gonsenheimer Carneval - Verein, bekannt unter anderem aus der Fernsehsitzung “Mainz bleibt Mainz”, lässt sich aber trotz allem nicht die Laune vermiesen.