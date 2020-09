per Mail teilen

Der nächtliche Verkauf von Alkohol in Wiesbaden ist ab Montag wieder erlaubt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Leiterin des Gesundheitsamts Wiesbaden, Kaschlin Butt, sagte, dass man keine Infektionen auf den Besuch von Gaststätten zurückführen könne. Weiterhin gelten aber die Maskenpflicht an Bushaltestellen sowie das Versammlungsverbot von mehr als 50 Menschen. Die Verbote wurden erlassen, nachdem die Corona- Fallzahlen in Wiesbaden sprunghaft angestiegen waren.