Der Waldbesitzerverband mit Sitz in Bad Kreuznach erwartet in diesem Jahr eine größere Nachfrage nach natürlichen Weihnachtsbäumen. Trotz des Hitzesommers seien ausreichend heimische Bäume zu bekommen und die Preise weitgehend stabil. Der Verband nennt für Nordmanntannen Preise zwischen 20 und 27 Euro pro Meter. Der Vorsitzende Schuh sagte, er rechne damit, dass in diesem Jahr mehr Bürger einen echten Baum aufstellten. Auch weil viele wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr wohl zu Hause blieben. Erstmals in diesem Jahr sind Bäume mit einem Zertifikat der Regionalmarke "SooNahe" auf dem Markt. Das garantiere, dass die Bäume aus der Region kommen und umweltverträglich gewachsen seien. In Wallhausen startet wegen der Corona-Pandemie schon heute die traditionelle Weihnachtsbaumaktion. Damit nicht zu viele Menschen auf einmal ihren Baum im Gemeindewald schlagen, ist das von heute bis Sonntag nächster Woche täglich möglich.