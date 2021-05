Bei den Hausärzten in der Region melden sich viele jüngere Menschen für eine Astrazeneca-Impfung. Das berichtet die Vorsitzende des RLP-Hausärzteverbands, Barbara Römer.



Es sei der zweite große Ansturm auf die Hausärzte, so Römer, die in Saulheim praktiziert. Vergleichbar mit dem nach Ostern, als die ersten Corona-Impfungen in den Praxen möglich waren. Übers Wochenende seien in ihrer Saulheimer Praxis bereits zahlreiche E-mail-Anfragen eingetroffen. Gestern folgten viele Anrufe. Vor allem jüngere Menschen, die keine Impfpriorität hätten, meldeten sich für das Astrazeneca-Vakzin.

Thrombose-Risiko vor Impfung genau abwägen

Vergangene Woche hatte Bundesgesundheitsminister Spahn Astrazeneca für alle Erwachsenen freigegeben, die es wollen. Barbara Römer findet diese Entscheidung richtig. Sie werde aber nur ihre eigenen Patienten damit impfen, deren Krankengeschichte sie auch kenne. Da es bei Astrazeneca mehrere Fälle von Hirn-Thrombosen gab, müsse das Risiko genau abgewogen werden.

Auch Priorisierung bei Johnson & Johnson aufgehoben

Seit Montag ist auch die Impfpriorisierung für den Corona-Impfstoff des amerikanischen Herstellers Johnson & Johnson aufgehoben. Dieser werde nach Angaben der Bundesregierung in der Regel an Menschen über 60 Jahre verabreicht. Wer jünger sei, müsse sich zuvor ärztlich beraten lassen. Ähnlich wie bei Astrazeneca ist es auch nach Impfungen mit dem Präparat von Johnson & Johnson vereinzelt zu schweren Fällen von Hirnvenenthrombosen gekommen.