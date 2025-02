Nachgebautes Sturmgewehr löst in Mainz-Kastel Großeinsatz der Polizei aus

Der detailgetreue Nachbau eines Sturmgewehres hat im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Gäste einer Bar hatten die Polizei alarmiert.

Gegen 21:25 Uhr hatten diese am Samstagabend demnach die Beamten gerufen, weil in einer Bar in der Steinern Straße mehrere Männer an einem Sturmgewehr hantieren würden. Die heraneilenden Einsatzkräfte haben dann bei Durchsuchungen einen detailgetreuen Nachbau eines Sturmgewehres gefunden.

Nachgebaute Waffe sollte ein Geburtstagsgeschenk sein

Mit dieser nachgebauten Waffe hätte man laut Polizei aber nicht schießen können. Offenbar sei das Sturmgewehr als Geburtstagsgeschenk gedacht gewesen. In der Bar hatte nach Angaben eines Polizeisprechers am Samstagabend nämlich eine Geburtstagsparty stattgefunden.

Weil sich das nachgebaute Sturmgewehr aber äußerlich nicht von einer intakten Schusswaffe unterscheiden ließ, hat die Polizei nun das Geburtstagsgeschenk sichergestellt. Außerdem ermittelt sie jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.