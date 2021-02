In der Mainzer Altstadt haben Nachbarn eine Frau vor einem Zimmerbrand gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilt, hörten die Nachbarn den Rauchmelder, setzten einen Notruf ab und klopften und klingelten an der Wohnungstür der Frau. Die wachte auf und konnte sich in Sicherheit bringen. Als die Feuerwehr eintraf, befanden sich die Frau und andere Hausbewohner bereits im Erdgeschoss. Die Frau wurde vorsorglich in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Was den Zimmerbrand ausgelöst hat und wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die anderen Bewohner des Hauses konnten nach Einsatzende in ihre Wohnungen zurückkehren.