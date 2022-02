Aufmerksamer Nachbar rettet Seniorin

Ein aufmerksamer Nachbar hat in Mainz-Bretzenheim einer 88-jährige Frau vermutlich das Leben gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte der Mann am Mittwochnachmittag den Brandmelder in der Wohnung der Seniorin gehört. Er alarmierte sofort die Feuerwehr. Da die Frau schwerhörig ist, mussten die Einsatzkräfte mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung. Sie fanden die 88-Jährige in der völlig verrauchten Wohnung schlafend im Wohnzimmer. Da die Wohnzimmertür verschlossen war, hatte sie kaum Rauch eingeamtet und wurde nicht verletzt. Ursache für das Feuer war laut Feuerwehr angebranntes Essen in der Küche.