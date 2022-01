Rheinhessische Einzelhändler zufrieden mit Nach-Weihnachtsgeschäft

Die Einzelhändler in Worms, Bad Kreuznach und Mainz haben zwischen den Jahren nur niedrige Erwartungen beim Nach-Weihnachtsgeschäft.

Trotzdem, oder besser deshalb sind die meisten mit den Geschäften einigermaßen zufrieden. So sei es positiv, dass die Feiertage in diesem Jahr auf die Wochenenden fallen, sagte ein Sprecher des Wormser Stadt-Marketings. Und die Gutscheine „Drachengold“, mit denen man in allen Geschäften der Stadt bezahlen kann, würden immer besser nachgefragt. Beides ließe auf ein befriedigendes Nach-Weihnachtsgeschäft hoffen.

2G-Bändchen kommen "wahnsinnig" gut an

Auch in Mainz sei die Stadt recht gut besucht, so eine Sprecherin der Werbegemeinschaft. Viele Kunden kämen, um ein Weihnachtsgeschenk umzutauschen, kauften dann aber auch zusätzlich noch ein. Die 2G-Bändchen zum Corona-Nachweis am Handgelenk kämen wahnsinnig gut an und machten einen Einkaufsbummel leichter. Auch in Bad Kreuznach ist die Nachfrage nach den Bändchen groß.