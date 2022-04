Unfallhergang nach Tod eines dreijährigen Mädchens in Mainz weiterhin unklar

Einen Monat nach dem tödlichen Unfall einer Dreijährigen in Mainz sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft fehlt noch das entscheidende Gutachten.

Der Obduktionsbericht des Mädchens und die Drohnenaufnahmen vom Unfallort in der Mainzer Innenstadt sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft inzwischen dem Unfall-Gutachter übermittelt worden. Allerdings werde dessen Untersuchung noch einige Monate in Anspruch nehmen.

Wie die Staatsanwaltschaft dem SWR mitteilte, hatte die Obduktion ergeben, dass das Mädchen an einem sogenannten zentralen Regulationsversagen gestorben war, weil es von dem Auto überrollt worden war.

Dreijähriges Mädchen wurde von Auto überfahren

Die Dreijährige war Ende März an einer Fußgängerampel an der Ecke Parcusstraße/Bahnhofstraße von einem Auto erfasst und getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatte sie mit ihrem Laufrad die Straße überquert und war dabei von dem rechtsabbiegenden Auto so schwer verletzt worden, dass sie wenig später noch an der Unfallstelle starb. Die Mutter war kurz vor dem Kind über die Straße gegangen.

Ampelschaltung war nicht fehlerhaft

Wie die Staatsanwaltschaft außerdem mitteilte, hat die Stadt Mainz die Ampelschaltung an der Kreuzung überprüft. Dabei sei festgestellt worden, dass die Ampel einwandfrei funktioniere. An der Ecke Parcusstraße/Bahnhofstraße haben Fußgänger und Autofahrer, die rechts abbiegen, gleichzeitig grün.

Blumen und Kuscheltiere an Unfallstelle

Bis heute säumen Kuscheltiere, Süßigkeiten, Blumen und Kerzen die Unfallstelle. Auch ein Foto erinnert an das dreijährige Mädchen aus Wiesbaden.