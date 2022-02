Nach Unfall: Eine Kammer der Schleuse Kostheim gesperrt

Nach einem Schiffsunfall am Donnerstagnachmittag ist zurzeit eine Kammer der Main-Schleuse Kostheim gesperrt. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilt, hat sich gestern in der Schleuse ein Tankschiff in der Abdeckung der seitlichen Schleusenwand verharkt. Während des Schleusens habe der Tanker dann die Abdeckung der Schleusenwand mehrere Meter angehoben und so aus dem Beton gerissen. Wie lange die Reparatur dauern wird, ist nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar. Allerdings könne nach wie vor die zweite Kammer der Schleuse genutzt werden. Dort komme es allerdings aktuell wegen der gesperrten Schleusenkammer zu Verzögerungen.