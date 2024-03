Autofahrer wenden nach Unfall auf A63 bei Biebelnheim

Gefährliche Szenen am Samstagmittag auf der A63 in Rheinhessen: Autofahrer drehen wegen einer Vollsperrung einfach um. Für einige hat das nun ein Nachspiel.

Zwei Schwerverletzte und etwa 100.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz, die die Autobahnpolizei in Heidesheim gezogen hat. Zu dem Unfall war es am Samstag gegen 12 Uhr mittags gekommen.

Kurz vor der Anschlussstelle Biebelnheim sei ein Mercedes, in dem vier Männer saßen, ins Schleudern geraten. Der Wagen stieß mit einem anderen Auto und der Leitplanke zusammen. In beiden Autos wurde jeweils ein Menschen schwer verletzt. Der Mercedes sei vermutlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, so die Polizei.

A63 gesperrt - Autofahrer wenden

Die A63 musste in Fahrtrichtung Mainz für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Während die Verletzten in Krankenhäuser gebracht wurden und die Polizei den Unfall aufnahm, spielten sich gefährliche Szene ab. Einige Autofahrer wendeten auf der A63. Die genaue Zahl konnte die Polizei am Sonntag nicht nennen. Es seien aber viele gewesen. Die betroffenen Autofahrer müssen nun mit hohen Bußgeldern, Punkten in Flensburg und eventuell mit einem Fahrverbot rechnen.

Drogenpäckchen gefunden

Die Polizei war aber nicht nur mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Zeugen hatten beobachtet, dass einer der Männer, die in dem Mercedes saßen, nach dem Unfall ein Päckchen in ein Gebüsch geworfen hatte. Die Polizei machte sich auf die Suche und fand das Päckchen. "Es handelt sich augenscheinlich um eine erhebliche Menge Betäubungsmittel", heißt es in dem Bericht der Autobahnpolizei. Der Fall liege nun bei der Staatsanwaltschaft, sagte ein Polizist am Sonntag.