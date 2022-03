Mutmaßliche Räuber vorübergehend festgenommen

per Mail teilen

Zwei maskierte Männer haben am Wochenende einen Supermarkt in Mainz-Hechtsheim überfallen. Nach Angaben der Polizei wurden beide Täter auf der Flucht festgenommen. Nachdem die beiden Männer den Supermarkt betreten hatten, waren sie laut Polizei direkt in Richtung Kasse gegangen. Dort habe einer der beiden einen Kunden mit einem Messer bedroht. Der zweite Täter habe währenddessen die Kassiererin aufgefordert, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Wie die Polizei weiter mitteilt, flüchteten die Männer jedoch noch, bevor sie das Geld erbeuten konnten. Sie wurden allerdings von Zeugen und der Polizei gestoppt.