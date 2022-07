Seelsorger an Mainzer Schule der getöteten 9-Jährigen

Nach dem Tod einer 9-Jährigen waren am Freitag erneut Helferinnen und Helfer der Seelsorge an einer Grundschule in Mainz-Bretzenheim. Sie sind speziell für Krisen an Schulen ausgebildet.

Wie eine Sprecherin des Bistums Mainz mitteilt, helfen sie Schülerinnen und Schülern und dem Lehrer-Kollegium, den tragischen Tod des Mädchens zu verarbeiten. Die 47-jährige Mutter der Neunjährigen hatte Anfang der Woche zuerst ihre Tochter und anschließend sich selbst umgebracht. Das, was passiert sei, werfe bei den Kindern viele Fragen auf, sagt Notfallseelsorger Markus Reuter. Diese müssten beantwortet werden, damit die Kinder den Vorfall besser verarbeiten könnten. Der Schulpsychologische Dienst bietet zudem auch eine Betreuung der Lehrerinnen und Lehrer an. Die Schule selbst hat einen Gedenkraum für die getötete 9-Jährige eingerichtet. In der kommenden Woche wird es zudem möglicherweise eine Trauerfeier in der Schule geben. Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, bieten verschiedenen Organisationen Hilfe und Auswege an: Telefonseelsorge: 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222. Dort sind Mitarbeiter rund um die Uhr erreichbar, mit ihnen können Sorgen und Ängste geteilt werden. Die Telefonseelsorge bietet auch einen Chat an: telefonseelsorge.de Für Kinder und Jugendliche gibt es außerdem die "Nummer gegen Kummer" – erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800/111 0 333. Eine Mailberatung für junge Menschen gibt es auch über die Website U25 Deutschland und über Jugendnotmail. Hilfe – auch in türkischer Sprache – bietet das muslimische Seelsorge-Telefon "MuTeS" unter 030/44 35 09 821. Die Mitarbeiter dort sind 24 Stunden am Tag erreichbar. Eine Übersicht weiterer Angebote hat die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention unter suizidprophylaxe.de aufgelistet.