Schimmel in Kita Partenheim: Mögliche Alternativen für Unterbringung

Die Verantwortlichen der Kindertagesstätte im rheinhessischen Partenheim sind weiter auf der Suche nach alternativen Räumlichkeiten. Die Kita ist seit Montag wegen Schimmelbefalls geschlossen. Die Kinder müssen seitdem zu Hause bleiben.

Aktuell kämen grundsätzlich drei Gebäude in Frage, in denen die Kinder womöglich mittelfristig untergebracht werden könnten, teilte die Verbandsgemeinde Wörrstadt auf SWR-Anfrage mit. Jetzt müsse geklärt werden, ob diese Räume für einen Kindergartenbetrieb genutzt werden können und auch rechtlich genutzt werden dürfen.

"Getrennte Toiletten für Erzieher und Kinder"

Sandor Domidian, der Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt der Verbandsgemeinde: "Diese Räumlichkeiten müssen viele Anforderungen erfüllen. Beispielsweise müssen Erzieher und Kinder getrennte Toiletten haben. Wo das baulich nicht möglich ist, müssen wir gegebenenfalls einen Toilettenwagen für die Erzieherinnen organisieren. Außerdem müssen die Fenster bruchsicher sein. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich mit Splitterschutzfolie arbeiten."

Stühle in der St. Georgenhalle müssten weggeräumt werden

Derzeit fänden Begehungen unter anderem mit der Unfallkasse, dem Hygieneamt und dem Brandschutz statt, um die Eignung der Räumlichkeiten zu klären. Bis eine solche mittelfristige Alternative stehe, könne es noch zwei bis drei Wochen dauern, so Domidian.

Deshalb gebe es auch Überlegungen für eine kurzfristige Lösung. "Vielleicht können wir die Kinder bis dahin in der St. Georgenhalle unterbringen." Das Problem hier: Die Mehrzweckhalle ist gerade für Fastnachtssitzungen dekoriert und für 400 Besucher bestuhlt. "Das müsste dann weggeräumt und freitags nach dem Kindergarten für die Sitzungen an den Wochenenden wieder aufgebaut werden", erklärt Domidian. Aber auch für diese Lösung lägen noch nicht alle Genehmigungen vor.

Gutachten zum Schimmel

Wie es langfristig weitergehen soll, ist noch offen. Das hängt maßgeblich von einem Schimmelgutachten ab, dessen Ergebnis noch nicht vorliegt. Es soll klären, wie gefährlich der Schimmel in der Kita tatsächlich. Darauf basierend empfiehlt der Gutachter das weitere Vorgehen.

"Im besten Fall kommt heraus, dass alles nicht so schlimm ist und ein Spezialmittel zur Behandlung der belasteten Stellen ausreicht. Im schlimmsten Fall heißt es, dass eine Grundsanierung des kompletten Gebäudes nötig ist oder wir es sogar abreißen und neu bauen müssen", legt Domidian die beiden extremen Möglichkeiten dar. Dazwischen befänden sich noch "viele Grautöne".

"Seit September werden wir hingehalten"

Bei vielen Eltern sorgt die geschlossene Kita für Unmut – vor allem, weil dieses Szenario ihrer Meinung nach absehbar war. Das Flachdach der Kita sei so marode, dass es seit September immer wieder in die Räumlichkeiten reinregnet: "Seit September werden wir hingehalten, es ist nichts passiert, man hat sich nicht um einen Plan B gekümmert. Ich komme mir verarscht vor", sagt Julia Prinzler, die ein Kind in dem Kindergarten hat.

Schuld der Ortsverwaltung?

Auch wenn es sich um einen evangelischen Kindergarten handelt: Eigentlich hätte sich die Ortsgemeinde Partenheim darum kümmern müssen, sagt Pfarrer Harald Esders-Winterberg. Die Ortsgemeinde habe in den 1980er Jahren die Bauträgerschaft für den Kindergarten übernommen und wäre für die Sanierungsarbeiten verantwortlich gewesen. Immer wieder hätten er und die Kita sich an die Ortsgemeinde gewandt, passiert sei nicht viel, so der Pfarrer.

Sandor Domidian von der Verbandsgemeinde sagte dazu dem SWR: "Die Überlegung war, über das marode Dach ein weiteres Dach zu bauen. Dafür brauchten wir einen Statiker. Hier mussten wir erst Preise anfragen. Außerdem ist es derzeit nicht so einfach, Handwerker zu bekommen. Dann war es zu kalt und wir konnten nicht an das Dach ran." Aber letztlich gibt auch er zu: "In den vergangenen Jahrzehnten hätte man aber mehr machen können, das stimmt. Aber Sie wissen, wie es ist: Partenheim hat nicht so viel Geld."

Auf eine Gesprächsanfrage des SWR zu diesem Thema hat Ortsbürgermeister Marcus Lüppens (FWG) bislang nicht reagiert.

Eltern helfen sich gegenseitig

Die Leidtragenden sind die Eltern und Kinder. Für Vater Timo Viellieber hat die geschlossene Kita zu "einem Notfallszenario geführt", das viel schlimmer nicht hätte kommen können. Seine Frau und er haben drei Kinder in dem Kindergarten. Das Ehepaar arbeitet Schicht und weiß nicht, wie es seine Kinder betreuen solle. Auch Julia Prinzler sagt, sie könne an einigen Tagen nicht arbeiten, weil sie das Kind nicht abgeben könne.

"Die Eltern versuchen sich gegenseitig zu helfen", sagt die Vorsitzende des Elternausschusses, Jessica Kalioianis. Auch die Erzieherinnen versuchen zu helfen, so gut es geht. Doch letztlich hilft den Eltern nur eins: Sie brauchen möglichst schnell wieder Räumlichkeiten, in denen ihre Kinder betreut werden können.