Kaum freie Termine für Kirchenaustritte in Rheinhessen

Nach dem Gutachten zum Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche wollen auch in Rheinhessen immer mehr Menschen aus der Kirche austreten. Das führt zu Terminstau bei den Standesämtern.

"Kirchenaustritt, das ist keine große Sache", sagt Beate Lampe und ergänzt: "Dauert ungefähr eine Viertelstunde." Lampe ist Standesbeamtin in Alzey und neben Trauungen auch zuständig für den Verwaltungsakt, der den Austritt aus der Kirche besiegelt.

Die Zahl der Austritte nehme auch bei ihnen auf dem Land deutlich zu, beobachtet die Standesbeamtin. Vor allem aus der katholischen, aber auch aus der evangelischen Kirche.

Online-Austritt nicht möglich

Grundsätzlich muss jeder, der sich zum Austritt entscheidet, persönlich zum Standesamt kommen oder in ein Notariat gehen. Das sei gesetzlich so vorgeschrieben, erklärt Lampe. Damit werde beurkundet, dass dies auch wirklich die austretende Person sei "und Sie nicht für Ihre Oma oder Ihren Vater unterschreiben, gegen deren Willen".

"Wir dürfen nicht fragen, warum jemand austritt und [...] das interessiert uns nicht.”

Nach den Gründen für den Austritt fragen die Standesbeamten nicht: "Wir dürfen nicht fragen, warum jemand aus der Religionsgemeinschaft austritt und das ist auch gar nicht unsere Aufgabe, das interessiert uns nicht." Sie nehme die Menschen, die zum Kirchenaustritt kommen, aber als entschlossen und innerlich sehr geordnet wahr, sagt Beate Lampe. "Die Leute haben sich das gut überlegt, das merkt man."

Immer mehr Austritte in Rheinhessen

Wie in Alzey häufen sich auch in anderen rheinhessischen Kommunen die Kirchenaustritte. So könne das Standesamt in Mainz im Moment nicht alle Austrittswünsche bearbeiten, sagt Stadtsprecher Ralf Peterhanwahr. Die Termine für die Austritte seien weit im Voraus ausgebucht.

Dass immer mehr Menschen die Kirche verlassen wollen, sei ein Trend, der sich schon seit längerer Zeit abzeichne: Im vergangenen Jahr seien in Mainz insgesamt mehr als 2.500 Gläubige aus der evangelischen und der katholischen Kirche ausgetreten, im Jahr 2020 waren es etwa 1.000 weniger.

Auch das Standesamt in Worms verzeichnet mehr Austritte. Im Januar waren es nach Angaben eines Sprechers bereits 50 Personen. Umsonst ist der Kirchenaustritt übrigens nicht: In Rheinland-Pfalz beträgt die Gebühr 30 Euro.

Brief an die Ausgetretenen von der Kirche

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf bedauert nach Angaben seines Sprechers, dass sich Gläubige von der Kirche abwenden. Er sehe, dass die Kirche seit Jahren kleiner werde, habe aber die Hoffnung, dass sie ihre Bedeutung nicht verliere. Stattdessen werde sie hoffentlich "eine neue Gestalt" finden, sagt Bistumssprecher Tobias Blum.

Die Austritte betreffen vor allem die Kirchengemeinden vor Ort, denn dort stehen die Priester vor leeren Kirchenbänken. Die Gemeinden versuchen, mit den Ausgetretenen in Kontakt zu kommen. So verschickt das Mainzer Dekanat Briefe an alle Katholiken, die die Kirche verlassen haben und macht darin ein Gesprächsangebot.

Gottesdienstbesuch auch nach Kirchenaustritt möglich

In dem Brief heißt es unter anderem: "Sie sind und bleiben getauft und können auch am Gottesdienst der Gemeinde teilnehmen." Dann allerdings wird aufgeführt, welche Rechte die ausgetretene Person verliert:

"Sie können weder Tauf- noch Firmpate/in werden, Sie dürfen die Sakramente der Kirche nicht mehr empfangen, Sie dürfen nicht kirchlich beerdigt werden." Als Drohung will die Kirche nach ihrer Auskunft diesen Brief dennoch nicht verstanden wissen. Jeder, der wolle, könne zur Kirche zurückkehren und werde "keine verschlossenen Türen finden".