Geld aus Niersteiner Hilfsaktion noch nicht im Ahrtal angekommen

Nach der großangelegten Hilfsaktion "SolidAHRität" der rheinhessischen Winzer für die Kolleginnen und Kollegen an der Ahr, sind die Initiatoren aus Nierstein verärgert. Das Weingut St. Antony teilte mit, obwohl die Spenden bereits vor fast einem halben Jahr gesammelt worden seien, sei das Geld immer noch nicht an die Flutopfer ausgezahlt worden. Nach Angaben des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter, der das Geld verwaltet, verbietet das EU-Recht Spenden an Unternehmen. Von den insgesamt rund vier Millionen Euro hätte man nur eine halbe Million als Soforthilfe auszahlen können. Der Verband sei jedoch zuversichtlich, dass nun bald weiteres Geld für die Winzer an der Ahr fließe. Möglicherweise könne man Geld überweisen, wenn es nicht als "Spende" deklariert würde, sondern als Sponsorenzuwendung.