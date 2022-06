Mainzer Stadtwerke nach Hackerangriff wieder online

In Rheinland-Pfalz hat es in den ersten vier Monaten dieses Jahres insgesamt 51 Strafanzeigen wegen Cyberangriffen gegeben. Das steht in einer Antwort von Innenminister Roger Lewentz (SPD) auf eine Anfrage der AfD-Fraktion. Im gesamten Jahr 2021 waren es demnach gut 100 Hackerangriffe. Was die Tatmotive sind, ist nicht in allen Fällen geklärt – aber offenbar geht es oft um Erpressung.