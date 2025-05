In Undenheim im Kreis Mainz-Bingen ist am Samstag bei der Explosion eines gefährlichen Sprengstoffs der Wohnungsinhaber schwer verletzt worden. Am Dienstag wurde das Haus erneut von einem Großaufgebot an Einsatzkräften durchsucht.

Bei dem gefundenen Stoff handelte es sich nach Angaben eines Polizeisprechers um Triacetontriperoxid, kurz TATP. Der Stoff sei hochexplosiv und reagiere bereits auf Stöße oder Reibung. Auch Sprengstoff-Spürhunde in Undenheim im Einsatz Um sicherzugehen, dass nicht noch mehr von dem explosiven Stoff in dem Haus lagert, gab es am Dienstagvormittag eine weitere Durchsuchung. Dabei waren Kriminalpolizei, Sprengstoff-Spürhunde und Spezialisten des Landeskriminalamtes im Einsatz. Es seien aber keine weiteren gefährlichen Stoffe gefunden worden. Explosion vermutlich versehentlich ausgelöst Die Polizei geht derzeit nicht davon aus, dass der Mann absichtlich Sprengstoff hergestellt hat. Die Explosion war bei Aufräumarbeiten in einer Scheune ausgelöst worden. Der Wohnungsinhaber hatte offenbar seine Scheune ausgemistet. Neben diversen alten Chemikalien aus dem Weinbau sei dort auch die betreffende weiße Substanz gefunden worden, so die Polizei. Wie sich der Stoff genau zusammensetzt und wie lange der Mann schon in dessen Besitz war, muss noch ermittelt werden. In diesem Hof in Undenheim in Rheinhessen kam es zur Explosion. Dabei wurde ein Mann verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. BYC-News Gebäude in Undenheim am Samstag großräumig abgesperrt Nach der Explosion am Samstag war der Mann ins Krankenhaus gebracht worden. Er hatte sich schwere Verletzungen am Fuß zugezogen. Weil zunächst unklar war, um welchen explosiven Stoff es handelte, wurde der Bereich um das Wohnhaus weiträumig abgesperrt. Etwa 80 Einsatzkräfte verschiedener Freiwilliger Feuerwehren, der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, Gefahrstoffzüge und Rettungsdiensten waren in Undenheim im Einsatz. BYC-News Experten nehmen Sprengstoff TATP mit Nach mehreren Stunden konnte der Stoff schließlich vom Unglücksort abtransportiert werden. Etwa 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Undenheim, Oppenheim, Guntersblum, des THW Wörrstadt und des DRK Nierstein-Oppenheim waren im Einsatz, unterstützt wurden sie von Gefahrstoffexperten.