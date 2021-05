Mit der Lockerung der Corona-Regeln im Kreis Mainz-Bingen sind in den letzten Tagen wieder mehr Leute in Geschäfte, Lokale und Unterkünfte gekommen. Seit die Inzidenz im Kreis unter 100 liegt, ist die Nachfrage nach Angaben mehrerer Branchenvertreter deutlich gestiegen. Die Gäste würden mit den Hufen scharren und hätten Sehnsucht danach, wieder genussvoll bedient zu werden, so Gereon Haumann vom Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Dafür würden sie auch schlechtes Wetter oder die Testpflicht vor dem Restaurant-Besuch in Kauf nehmen. Die Wiedereröffnung von Außengastronomie und Hotels laufe allerdings erst langsam an – einige Betriebe würden Öffnungen erst ab Pfingsten oder Fronleichnam anpeilen. Viele Campingplätze in der Region sind dagegen nach eigener Auskunft schon ausgebucht. Auch im Einzelhandel seien vergangenes Wochenende wieder spürbar mehr Leute unterwegs gewesen, berichtet der Vorsitzende vom Gewerbeverein "Ingelheim aktiv", Stephan Trautmann. Es müsse sich aber noch weiter herumsprechen, dass Shoppen nun wieder ohne negativen Corona-Test möglich sei.