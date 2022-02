Nach Autoaufbrüchen in Mülltonne versteckt

In der Mainzer Neustadt hat am Mittwochabend ein 16-Jähriger drei Autoscheiben eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei wurde der junge Mann von mehreren Zeugen ertappt und rannte dann in einen Wohnkomplex. Dort habe sich der mutmaßliche Täter in einer Restmülltonne versteckt. In den vergangenen fünf Tagen wurden in Mainz weitere Autos aufgebrochen. Laut Polizei besteht möglicherweise ein Zusammenhang zwischen den Taten. Ob der 16-Jährige auch für die weiteren Autoaufbrüche verantwortlich ist, werde nun ermittelt.