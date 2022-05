Nachdem Platanen an einer Wiesbadener Schule zu Atembeschwerden geführt haben, sollen die Bäume jetzt speziell behandelt werden. Die Stadt hat entschieden, dass der Schulhof vorerst täglich nass abgespritzt wird und dass eine Fachfirma die Bäume mit einem Wasser-Pektin-Gemisch besprüht. Das soll verhindern, dass sich die Härchen an den Blättern lösen. Sie können bei Wind und Trockenheit besonders gut herumwirbeln. Nach Ansicht des Gesundheitsamtes haben sie die Atembeschwerden ausgelöst. An der Gesamtschule in Wiesbaden-Biebrich hatte es in der vergangenen Woche zwei Großeinsätze wegen Atemwegsreizungen gegeben. Mehr als 30 Schülerinnen und Schüler waren vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden.