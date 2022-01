Der Naturschutzbund - kurz NABU - sammelt unter anderem in der Bücherei in Bingen ab sofort alte Handys ein. In einer Sammelbox können zum Beispiel auch alte Tablets und Ladekabel abgegeben werden. Laut NABU werden diese an die Telefongesellschaft Telefonica übergeben, die dafür jährlich Geld für den Insektenschutz spendet. Die Aktion gibt es bereits seit mehreren Jahren. Weitere Handy- Sammelboxen stehen unter anderem in den Mainzer Ortsverwaltungen in Drais, Gonsenheim, und Hechtsheim, in den Kreisverwaltungen Alzey-Worms und Mainz-Bingen sowie in zahlreichen Gemeinden in Rheinhessen und an der Nahe. Die genauen Standorte gibt es auf der Internetseite des NABU.