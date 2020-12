Das Naturschutzzentrum des NABU in Bingen informiert auch in diesem Jahr wieder über Pilze. Ob es ein gutes Pilzjahr wird, entscheidet sich aber erst in den kommenden Wochen. Bisher habe es in diesem Jahr zu wenig geregnet, heißt es von Forstamt Rheinhessen in Alzey. Im Frühjahr setzten die Pilze ihre Fruchtkörper an, da sei es schon zu trocken gewesen, so ein Sprecher. Nur wenn es in den kommenden Wochen länger anhaltend regne, könnten noch Pilze wachsen. Davon unabhängig bietet das Naturschutzzentrum Rheinauen in Bingen wieder Exkursionen an. Jeweils am zweiten Samstag im Monat gehen Experten mit Interessierten in den Wald, um Pilze zu suchen und zu bestimmen. Wer allein sammelt und unsicher ist, ob die Pilze auch genießbar sind, kann über das Internet Kontakt mit einem Fachmann des NABU aufnehmen. Auch im Umweltladen in Wiesbaden werden ab nächste Woche wieder Pilze begutachtet.