Wahlplakate müssen jetzt abgehängt werden

Seit Wochen hängen sie an Bäumen, Straßenlaternen oder Zäunen: die Wahlplakate der Parteien zur Bundestagswahl. Doch jetzt müssen sie weg.

Auch in den Städten und Gemeinden in Rheinhessen und im Kreis Bad Kreuznach müssen die letzten Wahlplakate der Parteien entfernt werden. Seit Ende Juli hingen sie gut sichtbar am Straßenrand vor allem an Lichtmasten und Plakatwänden.

Im Zweifel drohen Geldstrafen

Die Wahlplakate müssten jetzt rückstandsfrei entfernt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Mainz. Die Stadt Worms hat angekündigt, Erinnerungsmails zu schreiben, für den Fall, dass die Plakate noch länger hängen.

Als letzte Möglichkeit hat eine Kommune das Recht, die Plakate selbst abzunehmen und der Partei später in Rechnung zu stellen.

Viele Plakate beschädigt

Im vergangenen Bundestagswahlkampf war die Parteiwerbung in der Region auch immer wieder Ziel von Vandalismus. So wurden beispielsweise in Nieder-Olm (Landkreis Mainz-Bingen) rund 20 Plakate abgerissen und auf der Straße liegen gelassen. Laut Polizei richtete sich die Zerstörungswut nicht ausschließlich gegen eine bestimmte Partei.

Anders in Bad Kreuznach - hier wurden im August mehr als 300 Plakate der CDU zerstört oder zerrissen. Trotz Belohnung von 500 Euro konnte bislang der oder die Täter nicht gefasst werden, so der CDU-Kreisvorsitzende Michael Cyfka.