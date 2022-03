Städte und Kreise begrüßen Verlängerung der Corona-Maßnahmen

per Mail teilen

Der Mainzer Oberbürgermeister Ebling begrüßt die Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis zum 2. April. Weil sich aktuell so viele Menschen mit Corona infizieren wie noch nie, hat das Land auf die geplanten Lockerungen ab dem kommenden Sonntag verzichtet. In Geschäften, Krankenhäusern, weiterführenden Schulen, Bussen und Bahnen muss weiter eine Maske getragen werden. Außnahmen gibt es dort, wo der Impf-, Test-, oder Genesenenstatus kontrolliert werden kann. Für den Mainzer Oberbürgermeister Ebling ist das eine gute Lösung. Maske tragen sei die leichteste Übung, um der Pandemie etwas entgegenzusetzen. Auch der Landrat des Kreises Alzey-Worms Sippel hält die Verlängerung der Maskenpflicht für vertretbar. Bei stark steigenden Corona-Infektionen könne das helfen, dass nicht zu viele Menschen auf einmal in Quarantäne gehen müssten. Ähnlich äußert sich der Kreis Mainz-Bingen. Vorerst umsichtig zu bleiben, sei vor dem Hintergrund der aktuellen Fallzahlen sinnvoll. Mainz hat derzeit mit rund 1700 die höchste Inzidenz gefolgt von den Kreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms