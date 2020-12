Der ehemalige Präsident von Mainz 05, Harald Strutz, wird am Dienstag 70 Jahre alt. In die 29-jährige Amtszeit des gebürtigen Mainzers fielen unter anderem die beiden Bundesliga-Aufstiege der 05er und der Stadionneubau. 2017 war Strutz in die Kritik geraten, weil er trotz seines Ehrenamtes viel Geld als Aufwandsentschädigung vom Verein erhalten hatte. Strutz trat deshalb nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident an. 2019 wählten ihn die Mitglieder dann zum Ehrenpräsidenten von Mainz 05. Strutz war neben seiner Tätigkeit als Anwalt auch viele Jahre Vize-Präsident der Deutschen Fußball Liga (DFL) und langjähriges Mitglied im Mainzer Stadtrat für die FDP.