Staatsanwaltschaft ermittelt weiter im Rhein-Selz-Park

Die Mainzer Staatsanwaltschaft ermittelt weiterhin im Zusammenhang mit Sondermüll auf dem Areal des Rhein-Selz-Parks bei Nierstein. Dabei handelt es sich um Material, das bei der Sanierung von Häusern angefallen ist und bereits seit längerem offen auf dem Gelände liegt. Auf SWR-Anfrage bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass in diesem Zusammenhang weiterhin Zeugen vernommen würden. Zudem habe die Polizei ein Gutachten in Auftrag gegeben, dessen Ergebnis noch nicht vorliege. Auf dem ehemaligen Kasernengelände hatten kuwaitische Investoren Ferienwohnungen bauen wollen, dann kam es allerdings zu einem behördlich angeordneten Baustopp. Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen hatte angekündigt, den Sondermüll, in dem sich krebserregende Stoffe befinden sollen, in diesem Monat entsorgen zu wollen - nach SWR-Informationen ist dort bislang allerdings noch nichts geschehen.