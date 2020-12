Die Corona-Schnelltest-Stationen in Mainz und Wiesbaden sind auch über die Feiertage besetzt. Nach Angaben der Betreiber sind noch Termine frei, die online gebucht werden können.

Die Teststationen in Mainz, am alten Postlager, und in Wiesbaden, an der Alten Schmelze im Stadtteil Schierstein, haben nach Betreiberangaben täglich von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Das gelte bis einschließlich Silvester und beinhalte auch die Weihnachtsfeiertage, so ein Sprecher von Covimedical. Die Testkapazitäten seien in den vergangenen Tagen weiter ausgebaut worden, an beiden Standorten könnten demnach bis zu 50 Menschen pro Stunde getestet werden. Auch eine zweite Teststation in Mainz, die in der Kneipe „Zur Andau“ eingerichtet wurde, bietet durchgängig Corona-Schnelltests an. Die Station im Wiesbadener Rhein-Main-Congress-Center hat bis auf die beiden Weihnachtsfeiertage und Neujahr ebenfalls geöffnet.