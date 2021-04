per Mail teilen

Der Werksausschuss der Stadt Mainz hat beschlossen acht weitere Römersteine zu konservieren. Für die Überreste der römischen Wasserleitung im Mainzer Stadtteil Zahlbach sollen in diesem Jahr 75.000 Euro aus dem Denkmalpflegeprogramm ausgegeben werden, so die Stadt. Bau- und Kulturdezernentin Grosse betont, dass damit ihr Ziel weiter umgesetzt wird, jedes Jahr mindestens einen Römerstein zu konservieren. Die 30 Römersteine in Mainz-Zahlbach sind Pfeilerstümpfe einer römischen Wasserleitung. Sie erstreckte sich von Mainz Finthen über 9 Kilometer bis zum römischen Legionslager auf dem Kästrich.