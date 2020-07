per Mail teilen

Der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund, kurz RNN, bietet seinen Jahreskarten-Kunden eine Sommeraktion an. Wie das Unternehmen mitteilt, können Inhaber der RNN-Jahreskarten „Jedermann“, „9UhrAbo extra“ und „Ausbildung/Schüler“ ab Montag bis Ende der Sommerferien ihre Karten über die gekauften Tarifgebiete hinaus nutzen. Zusätzlich stellt der RNN unter dem Motto „Raus jetzt!“ insgesamt zehn Erlebnis-, Entdecker- und Aktiv-Touren in der Region vor. Mit der Sommeraktion wolle man den Mehrwertsteuervorteil an die Stammfahrgäste weitergeben, sagte RNN-Geschäftsführerin Meyer.