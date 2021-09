Mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger vor Gericht

Zwei 27 und 31 Jahre alten Männer stehen vor dem Mainzer Landgericht. Sie sollen fast eine Million Euro erbeutet haben, indem sie Geldautomaten sprengten. Laut Anklage hatten die beiden Männer von Juni bis Oktober 2020 in ganz Rheinland-Pfalz 10 Geldautomaten in Bank- oder Sparkassenfilialen gesprengt - unter anderem in Worms-Pfeddersheim, Kirchheimbolanden oder Koblenz. Dabei sollen sie mithilfe von Brecheisen die Oberseite der Automaten aufgehebelt und im Inneren der Geräte Sprengstoff deponiert haben. Anschließend, so die Staatsanwaltschaft, hätten sie die Automaten mittels einer Zündschnur zum Explodieren gebracht. Bei den Taten soll ein Sachschaden von insgesamt fast zwei Millionen Euro entstanden sein. Beide Angeklagte sind mehrfach vorbestraft.