Neuer mobiler Blitzer

Ab sofort ist in Mainz ein neues mobiles Blitzgerät im Einsatz, der Enforcement Trailer FM1. Er kann nach Angaben der Stadt ohne Personal einfach dort abgestellt werden, wo er die Geschwindigkeit kontrollieren soll. Das ist zum Beispiel in den Tempo 30-Zonen in der Innenstadt geplant, später außerdem vor Schulen und Kitas sowie in Wohngebieten. Am Anfang soll der Blitzer vor allem auf der Rheinachse und der Kaiserstraße stehen. Die Stadt will ihn zu Beginn alle zwei bis vier Tage an einer anderen Stelle aufstellen. Gekostet hat der Trailer 175.000 Euro.