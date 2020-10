In ganz Rheinhessen gibt es in diesem Jahr wegen der Corona-Krise besondere Ferien-Angebote für Kinder. Unter anderem gibt Mainz eine vergünstigte Ferienkarte aus, mit der Kinder kostenlos die beiden Schwimmbäder in der Stadt besuchen können.

Außerdem könne man den Kindern und Jugendlichen rund 200 Veranstaltungen kostenlos oder vergünstigt anbieten, heißt es in einer Mitteilung, wie etwa Schauspielkurse, Klettern, Streetdance oder auch den Besuch des Mainzer Tierheims. In Worms und Ingelheim gibt es ebenfalls eine Ferienkarte und viele Aktivitäten von Vereinen und anderen Trägern. Auch in Bad Kreuznach reagiert man mit einem besonderen Angebot auf die Corona-Krise. Weil viele Kinder in diesem Jahr nicht wegfahren könnten, wolle man ihnen das Spielen zuhause erleichtern.Deshalb soll während der Sommerferien in der ganzen Innenstadt Tempo 30 gelten. Außerdem soll in jedem Stadtteil vorübergehend eine Spielstraße eingerichtet werden.