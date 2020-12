per Mail teilen

Die langen Wartezeiten in der Mainzer KFZ-Zulassungsstelle sorgen für Kritik von Seiten des Verbands Kraftfahrzeuggewerbe Rheinland-Pfalz. Eine Bearbeitungszeit von vier Wochen für die Zulassung eines Autos sei unzumutbar.

Nach Angaben des Verbands ist die angespannte Situation in der Mainzer KFZ-Zulassungsstelle schon lange ein Problem für Autohändler. Dieses Jahr käme noch hinzu, dass die Senkung der Mehrwertsteuer nur noch bis zum Jahresende gelte. Kunden, die ihr Auto erst im Januar übernehmen können, profitierten dann nicht mehr davon. Leidtragende seien auch die Autohändler, weil möglicherweise die Verkaufsziele nicht erreicht werden. Der Verband Kraftfahrzeuggewerbe Rheinland-Pfalz schlägt deshalb vor, Autos auch digital zuzulassen. Nach Angaben der Stadt Mainz ist die Situation in der Zulassungsstelle unter anderem wegen Krankheitsausfällen, Arbeitsplatzwechsel und Urlaub so angespannt. Man versuche aber eine Lösung zu finden.