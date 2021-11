In der Stadt Mainz gehen die Corona-Impfaktionen mit dem Impfbus auch im November weiter. Das teilt die Stadt mit. Heute - am Dienstag - werde der Bus beispielsweise in der Mainzer Oberstadt an der Hechtsheimer Straße stehen. Am Samstag sei auch die Impfrikscha im Einsatz, dann am Cafe Vivo im Volkspark. Geimpft werden können alle ab 12 Jahren, Minderjährige müssen allerdings von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden bzw. eine Einverständniserklärung vorzeigen.