Mainzer Ranzengarde startet wieder Ukraine-Hilfstransport

Die Mainzer Ranzengarde und die Organisation Luftfahrt ohne Grenzen schicken am Mittwoch wieder einen Hilfstransport in Richtung Ukraine. Im Einsatz sind insgesamt acht Sattelzüge. Zwei Lastwagen aus Mainz bringen tonnenweise Hygiene- und Papierprodukte. Weitere Lkw aus dem Raum Frankfurt haben Windeln, Kindernahrungsmittel, Zwieback und Mineralwasser geladen. Sie fahren über Rumänien bis zur ukrainischen Grenze, wo sie am Freitag erwartet werden. Die Hilfsgüter werden dort an Flüchtende verteilt. Nach Angaben von Luftfahrt ohne Grenzen ist geplant, einen Teil der Hilfsgüter auch in die Ukraine zu bringen. Schon in den vergangenen Tagen haben die beiden Organisationen Kleidung und Decken ins Kriegsgebiet gefahren, der nächste Transport ist für Anfang April geplant. Die Mainzer Ranzengarde hat die Hilfe initiiert und sammelt seit Ende Februar Spenden.