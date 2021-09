Gastwirte dürfen weiterhin Parkplätze nutzen

Die Gastronominnen und Gastronomen in Wiesbaden können auch weiterhin zusätzliche Außenflächen für die Bewirtung ihrer Gäste nutzen. Das hat der Wirtschaftsausschuss der Stadt entschieden und eine geltende Regelung um ein Jahr verlängert. Demnach können Betriebe formal beantragen, Außenflächen bis zum Ende des Jahres 2022 kostenlos zu nutzen. In Mainz will der Stadtrat in der kommenden Woche darüber beraten, ob das auch weiterhin möglich ist. Aktuell ist diese Regelung noch bis Ende Dezember vorgesehen. Wegen des Verdienstausfalls während der Corona-Pandemie hatten zahlreiche Städte Gastronomen erlaubt, ihre Tische auf Außenflächen wie etwa Parkplätzen aufzustellen.